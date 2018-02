Die Essener Tafel hat ihre umstrittene Entscheidung, vorerst nur noch deutsche Bedürftige neu aufzunehmen, verteidigt.

Der Vereinsvorsitzende Sartor sagte, er stehe dazu. Zuletzt seien immer weniger Alleinerziehende und Rentner zur Essensausgabe gekommen. Der Anteil der Migranten unter den Bedürftigen sei dagegen auf 75 Prozent gestiegen. Sartor betonte, dass der Weg in die Tafel wieder für alle offen sein müsse. Der Aufnahmestopp sei nur eine vorübergehende Maßnahme.



Sozialverbände und andere Tafeln hatten die Essener Entscheidung kritisiert. Der Paritätische Wohlfahrtsverband in Nordrhein-Westfalen bezeichnete den Aufnahmestopp für Ausländer als Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten. Der Sozialverband Deutschland wies darauf hin, dass die Tafeln Lückenbüßer seien, weil staatliche Leistungen nicht reichten.



Die Tafeln verteilen Lebensmittel, die sonst vernichtet würden, an Bedürftige.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.