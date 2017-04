Die baskische Separatistenorganisation ETA hat den französischen Behörden eine Liste ihrer versteckten Waffenlager ausgehändigt.

Frankreichs Innenminister Fekl hob in Paris hervor, die ETA selbst habe sich zu diesem eindrucksvollen Schritt entschlossen. Derzeit überprüfe die Polizei acht Waffenverstecke. Nach Angaben eines Vermittlers, der an der Beilegung des Konflikts beteiligt war, sollen sich in den Depots 120 Waffen, mehrere tausend Schuss Munition und drei Tonnen Sprengstoff befinden.



Die ETA hat in Spanien jahrzehntelang mit Gewalt für die Unabhängigkeit des Baskenlandes gekämpft und mehr als 800 Menschen getötet. Im Jahr 2011 verkündete sie einen Gewaltverzicht, gab aber ihre Waffen damals noch nicht ab. Auch sind die Strukturen der ETA nach wie vor nicht alle aufgelöst.