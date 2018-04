Die baskische Terror-Organisation ETA will offenbar in wenigen Wochen ihre endgültige Auflösung bekanntgeben.

Der Vermittler Spectorovsky sagte im baskischen Regionalsender EITB, die Auflösung solle am ersten Wochenende im Mai mit einer entsprechenden Erklärung vollzogen werden. Spectorovsky gehört einer internationalen Kontaktgruppe an, die im Konflikt zwischen der ETA und dem spanischen Staat vermittelt. Der spanische Innenminister Ziodo sagte in Madrid, der Gruppe würden für ihre Auflösung keinerlei Zugeständnisse gemacht.



Die ETA hatte seit Ende der 1960er Jahre gewaltsam für ein unabhängiges Baskenland in Nordspanien und im Südwesten Frankreichs gekämpft. Mehr als 850 Menschen wurden bei ETA-Anschlägen getötet. 2011 legte die Terrororganisation ihre Waffen nieder. Vor zwei Wochen hatte sie bekanntgegeben, ihre Auflösung einzuleiten.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.