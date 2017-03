Etappe 4 - Von Tain-l’Hermitage nach Aix-en-Provence Angepasst an den Ausnahmezustand

In Frankreich herrscht seit den Anschlägen vom November 2015 der Ausnahmezustand, doch viel davon spüren unsere Reporter auf ihrer Reise nicht. In Aix-en-Provence haben sie nachgehakt: Was bedeutet die Anti-Terror-Politik für die Studenten- und Touristenstadt? Anne Raith hat hier vor 13 Jahren studiert und festgestellt, dass sich viel verändert hat – und auch wieder nichts.

Von Anne Raith und Andreas Noll