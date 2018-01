Wegen ethischer Bedenken gibt der Staatsfonds in Norwegen seine Beteiligung an mehreren Firmen auf.

Es handelt sich nach Angaben der Zentralbank größtenteils um asiatische Unternehmen, denen vorgeworfen wird, die Umwelt zu gefährden und Menschenrechte zu verletzen, etwa bei der Verschrottung von Schiffen in Billiglohnländern wie Pakistan und Bangladesch. Vier Firmen stünden auf der Roten Liste, weil sie an der Herstellung von Atomwaffen beteiligt seien.



Der norwegische Staatsfonds, in den die Einnahmen aus dem Ölgeschäft fließen, investiert weltweit in 9.000 Firmen. Er ist aktuell mehr als eine Billion US-Dollar wert.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.