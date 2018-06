Von dem deutsch-französischen Ministerrat kommende Woche erhofft sich Frankreich gemeinsame Festlegungen in der Flüchtlings- und Asylpolitik.

Konkret nannte ein Regierungssprecher in Paris Harmonisierungen des Asylrechts, den Schutz der Grenzen und Maßnahmen in Herkunfts- und Transitländern von Migranten.



An dem Treffen am Dienstag nehmen neben etlichen Ministern beider Ländern auch Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel teil. So wollen Berlin und Paris ihre Positionen für eine Reform der Europäischen Union und der Eurozone abstimmen. Diese soll beim EU-Gipfel Ende Juni in Brüssel diskutiert werden.



Frankreichs Präsident Macron wies außerdem die Anregung des österreichischen Bundeskanzlers Kurz zurück, zum Kampf gegen illegale Migration eine "Achse der Willigen" zu bilden. Macron betonte, er selbst hüte sich vor solchen Formeln, die in der Geschichte niemals Glück gebracht hätten.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.