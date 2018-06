Bei dem Treffen von 16 EU-Staaten in Brüssel hat es keinen Durchbruch in der Flüchtlingspolitik gegeben.

Bundeskanzlerin Merkel sprach von "viel gutem Willen" und betonte, man sei sich einig darin, illegale Migration einzudämmen - möglichst auf Basis einer europäischen Lösung. Wo das nicht erreichbar sei, wolle man die willigen Länder zusammenbringen. Daran werde man in den kommenden Tagen bis zum EU-Gipfel Ende der Woche arbeiten.



Die Kanzlerin steht innenpolitisch unter Druck. CSU-Chef Seehofer will nach dem offiziellen EU-Gipfel Ende der Woche notfalls im Alleingang verfügen, dass bereits registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze abgewiesen werden.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.