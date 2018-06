Bundeskanzlerin Merkel sieht nach eigenen Worten viel guten Willen unter den EU-Mitgliedsstaaten, die Differenzen in der Flüchtlingspolitik beizulegen.

Nach einem Treffen von 16 der 28 EU-Länder in Brüssel sagte sie, es gebe neben einigen Unterschieden doch ein großes Maß an Gemeinsamkeiten. Merkel setzt sich für bilaterale Absprachen ein, um die sogenannte Sekundärmigration in den Griff zu bekommen. Damit ist gemeint, dass Flüchtlinge nach einer Registrierung in einem EU-Land weiterreisen und in anderen Ländern Asylanträge stellen.



Die Kanzlerin steht innenpolitisch unter Druck. CSU-Chef Seehofer will nach dem offiziellen EU-Gipfel Ende der Woche notfalls im Alleingang verfügen, dass bereits registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze abgewiesen werden.

