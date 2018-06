Die CDU-Spitze berät am Vormittag in Berlin über das weitere Vorgehen in der Flüchtlingspolitik.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Röttgen, sagte der "Passauer Neuen Presse", die Pläne von Bundesinnenminiser Seehofer zur Zurückweisung von bereits registrierten Flüchtlingen an der deutschen Grenze seien eine Fiktion. Es gebe diesen Ort nicht. Die Flüchtlinge befänden sich in aller Regel auf deutschem Hoheitsgebiet, und deshalb müsse jedes Asylbegehren geprüft werden.



EU-Kommissar Oettinger verlangte, Seehofer müsse Bundeskanzlerin Merkel mehr Zeit für eine europäische Lösung geben. Merkel sagte nach dem gestrigen Treffen in Brüssel man sei sich einig darin, illegale Migration einzudämmen - möglichst auf Basis einer europäischen Lösung. Wo das nicht erreichbar sei, wolle man die willigen Länder zusammenbringen. Daran werde man in den kommenden Tagen bis zum EU-Gipfel Ende der Woche arbeiten.

