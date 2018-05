Die Außenminister der EU beraten heute in Brüssel über den künftigen Umgang mit dem Iran sowie über die europäische Entwicklungspolitik.

Grünen-Fraktionschef Hofreiter warnte davor, die Entwicklungspolitik mit der Flüchtlingsfrage zu verknüpfen. Die EU dürfe afrikanische Staaten nicht "erpressen", sagte Hofreiter. Entwicklungspolitik dürfe nicht zur Migrationsabwehr verkommen und für innenpolitischen Populismus missbraucht werden. In den Beratungen in Brüssel geht es unter anderem um die künftigen Beziehungen zu den sogenannten AKP-Staaten in Afrika, der Karibik und im Pazifik. Im Sommer sollen neue Verhandlungen mit dieser Gruppe beginnen.



Weiteres Thema im Ministerrat ist das Atomabkommen mit dem Iran. Die Mitgliedsstaaten wollen nach Möglichkeiten suchen, den Vertrag auch nach dem Rückzug der USA aufrechtzuerhalten.

