Die EU hat ihre Sanktionen gegen Nordkorea ausgeweitet.

Das teilte der Außenministerrat in Brüssel mit. Betroffen sind demnach 17 weitere Nordkoreaner, für die ab sofort EU-Einreiseverbote und Vermögenssperren gelten. Sie sollen versucht haben, Strafmaßnahmen zu umgehen, die das nordkoreanische Atomwaffenprogramm betreffen.



Die EU hatte bereits in der Vergangenheit Sanktionen gegen Nordkorea erlassen. So dürfen wegen der atomaren Aufrüstung des Landes europäische Unternehmen nicht mehr in dem Land investieren. Auch die Exporte von Öl- und Ölprodukten sind verboten.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.