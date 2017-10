Anders als US-Präsident Trump haben sich die EU-Außenminister einmütig hinter das Atomabkommen mit dem Iran gestellt.

In einer Stellungnahme heißt es, die Vereinbarung sei die Frucht von zwölf Jahren Diplomatie und von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit in der Region. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini warnte, die Aufkündigung des Abkommens könne negative Auswirkungen auf mögliche Verhandlungen über Nordkoreas Atomprogramm haben. Ähnlich formulierte es Bundesaußenminister Gabriel. Hintergrund ist die Iran-Rede von US-Präsident Trump, in der er die anstehende Bestätigung des Abkommens verweigerte und den US-Kongress zur Überarbeitung aufforderte.



Die EU-Außenminister verurteilten auch die Gewalt in Myanmar und betonten, im Bundesstaat Rakhine gebe es Anzeichen für die planmäßige Vertreibung der Minderheit der Rohingya. Der Ministerrat beschloss außerdem einen neuen Einsatz zur Unterstützung der irakischen Sicherheitsbehörden, den der deutsche Bundespolizist Ritter leiten soll.