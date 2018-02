Die Außenminister der EU-Staaten beraten heute in Brüssel über die Lage in Syrien.

Konkret geht es darum, wie der leidenden Zivilbevölkerung in dem Bürgerkriegsland geholfen werden kann. Ungeachtet der UNO-Resolution für eine landesweite Waffenruhe gehen die Angriffe der Regierungstruppen auf die von Milizen kontrollierte Region Ost-Ghuta weiter. Dort hat es nach Angaben der Opposition vermutlich einen Giftgasangriff gegeben. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London berichtet, wurde ein Kind getötet, 13 weitere Personen schweben in Lebensgefahr. Ein Arzt in Ost-Ghuta bestätigte diese Angaben. Es habe sich vermutlich um einen Angriff mit Chlorgas gehandelt, sagte er der Nachrichtenagentur afp. In den vergangenen Wochen hatte es mehrfach Berichte über den Einsatz von Giftgas in Ost-Ghuta durch die syrische Armee gegeben, die dies jedoch abstreitet. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist nicht möglich.



In Ankara kündigte die Regierung an, die türkische Offensive gegen die kurdische YPG-Miliz im Norden Syriens ungeachtet der UNO-Resolution fortzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.