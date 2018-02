Die Außenminister der EU-Staaten haben Myanmar systematische Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen.

Bei ihrem Treffen in Brüssel forderten sie das Land auf, Bedingungen für eine sichere Rückkehr der ins Nachbarland Bangladesh geflohenen Rohingya zu schaffen. Angesichts der Verfolgung der muslimischen Minderheit in Myanmar soll es Sanktionen gegen Militärangehörige geben. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini soll Vorschläge für entsprechende Strafmaßnahmen vorlegen.



Die Außenminister drohten auch den Malediven und Kambodscha mit Sanktionen, falls diese weiter gegen demokratische Grundprinzipien verstoßen. Die Regierung der Malediven müsse den Ausnahmezustand aufheben und politische Gefangene freilassen, hieß es in einer Erklärung. Kambodscha dürfe nicht länger die Justiz für politische Zwecke missbrauchen.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.