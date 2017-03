Der Streit über Wahlkampfauftritte türkischer Politiker dürfte auch das Treffen der EU-Außenminister am Nachmittag in Brüssel beschäftigen.

Der slowakische Ressortchef Lajcak sagte, man müsse aus der Kontroverse Rückschlüsse für Auftritte von Politikern aus Nicht-EU-Staaten ziehen. Der Disput zeige den Mangel an europäischen Regeln und Standards zur Erlaubnis solcher Auftritte. Darüber müsse diskutiert werden. Der österreichische Außenminister Kurz betonte, man werde keine Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsvertreter in Österreich akzeptieren. Sein luxemburgischer Kollege Asselborn bezeichnete es als absurd, dass jemand die Möglichkeit in Europa nutze, eine Verfassung zu verteidigen, in der der Rechtsstaat nur ein Hirngespinst sei.