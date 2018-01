Der EU-Austritt Großbritanniens wird einer Regierungstudie zufolge auf jeden Fall zu Wachstumseinbußen in dem Land führen.

Daran werde selbst ein Verbleib im Europäischen Binnenmarkt nichts ändern, heißt es in dem Papier, das dem Nachrichtenportal "BuzzFeed" zugespielt wurde. Selbst dann würde den Autoren zufolge das Wachstum in Großbritannien in den kommenden 15 Jahren um fünf Prozent geringer ausfallen als derzeit prognostiziert.



Die Opposition hat inzwischen gefordert, die Analyse in Gänze zu veröffentlichen, was die Regierung in London aber ablehnt.

Brexit-Staatssekretär Baker sagte dazu, es handele sich nur um einen Entwurf. Zudem würde eine Veröffentlichung die britische Verhandlungsposition in Brüssel untergraben.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.