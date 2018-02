Großbritanniens Premierministerin May will in der kommenden Woche eine Erklärung zum weiteren Vorgehen beim Brexit abgeben.

Gestern Abend hatten in London die Regierungschefin und mehrere Minister in der Angelegenheit beraten. Offiziell wurden keine Ergebnisse bekannt. Dem Vernehmen nach setzten sich aber die Anhänger einer raschen Abkehr von den europäischen Regeln durch. EU-Chefunterhändler Barnier hatte zuletzt die britische Regierung vor unrealistischen Forderungen gewarnt und mit dem Abbruch der Verhandlungen über eine Übergangsphase gedroht. May hofft im März eine Vereinbarung darüber zu unterzeichnen. Mit dieser hätte Großbritannien noch bis Ende 2020 Zugang zum EU-Markt. Der Austritt aus der Europäischen Union ist für Ende März 2019 vorgesehen.

