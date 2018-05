Die EU weitet ihren Militäreinsatz zur Stabilisierung des westafrikanischen Krisenlandes Mali deutlich aus.

Nach einem Beschluss des Ministerrates soll vor allem die sogenannte multinationale G5-Truppe in der Sahelzone unterstützt werden. Ihr gehören insgesamt 5.000 Soldaten an. Sie kommen neben Mali aus Burkina Faso, Mauretanien, Niger und Tschad. Die Einheiten sollen für Sicherheit in der Region sorgen sowie Schleuserbanden und die illegale Migration von Afrika nach Europa eindämmen. In den nächsten zwei Jahren stellt die EU für die Mission rund 60 Millionen Euro zur Verfügung.



Der EU-Einsatz in Mali startete 2013. Zuvor war der Norden des Landes nach einem Militärputsch vorübergehend in die Hände islamistischer und anderer Rebellengruppen geraten.

