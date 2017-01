EU-Bad-Bank ESM-Chef Regling unterstützt Auslagerung fauler Kredite

Klaus Regling, Chef des Euro-Rettungsschirms,zeigt sich offen für eine EU-Bad-Bank. (dpa / picture-alliance / Valda Kalnina)

Der Chef des Euro-Rettungsschirms ESM, Regling, unterstützt den Vorschlag, faule Kredite europäischer Banken in eine sogenannte EU-Bad Bank auszulagern.

Die Geldhäuser müssten ihren Bestand an ausfallgefährdeten Darlehen offensiv abbauen, sagte Regling in Luxemburg. Vor allem in Italien, Griechenland, Zypern, Portugal und Slowenien leiden Geschäftsbanken unter faulen Krediten in Höhe von mehreren hundert Milliarden Euro. Nach Schätzungen Reglings müsste eine EU-Bad Bank davon bis zu 250 Milliarden Euro aufnehmen. Der Vorteil wäre, dass das Risiko nicht auf andere EU-Staaten verteilt würde.