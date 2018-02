Der ehemalige österreichische Europaabgeordnete Swoboda hält die Erweiterung der Europäischen Union um die Westbalkanländer Serbien und Montenegro für richtig.

Natürlich müssten die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft gegeben sein, sagte Swoboda im Deutschlandfunk (Audio-Link). Neben der Bekämpfung der Korruption gehöre dazu eine gemeinsame Sicherheitspolitik beispielsweise bei der Grenzkontrolle. Swoboda plädierte auch dafür, Ländern wie Albanien einen baldigen Beitritt in Aussicht zu stellen. Andernfalls könnte der Einfluss von Russland, der Türkei und China in den Balkanstaaten wachsen. - Die EU-Kommission plant, Serbien und Montenegro bis 2025 aufzunehmen. Die Kommission will sich heute auch zu den Beitrittsperspektiven Albaniens, Mazedoniens, des Kosovo und Bosniens äußern.

