Die sozialen Netzwerke Facebook und Twitter erfüllen die EU-Regeln zum Schutz ihrer Nutzer nur unzureichend.

Das geht aus einem Papier der Europäischen Kommission hervor, das in Brüssel veröffentlicht werden soll und der Deutschen Presse-Agentur in Teilen vorliegt. Nach Einschätzung der Behörde ändert Twitter seine allgemeinen Geschäftsbedingungen nach wie vor, ohne die Nutzer darüber zu informieren. Zudem würden Facebook und Twitter von den Nutzern hochgeladene Inhalte löschen, ohne sie darüber in Kenntnis zu setzen. Da Verbraucherschutz Sache der Mitgliedstaaten sei, könnten mögliche Strafen nur dort und nicht von der Europäischen Union verhängt werden, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.