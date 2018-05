Gerichtsverfahren in Deutschland haben einem EU-Bericht zufolge im Jahr 2016 durchschnittlich knapp 200 Tage gedauert.

Im Vergleich zum Jahr davor habe sich kaum etwas geändert, erklärte Justizkommissarin Jourova in Brüssel. Deutschland liegt damit etwa im Mittelfeld. Mit weniger als 100 Tagen arbeiteten die belgischen Gerichte am schnellsten. Schlusslicht war Griechenland mit mehr 650 Tagen. Die Zahlen beziehen sich auf Zivil- und handelsrechtliche Streitigkeiten in der ersten Instanz.



In dem Bericht macht die EU-Kommission auch Angaben zur Unabhängigkeit der nationalen Gerichte. Besonders schlecht steht demnach Ungarn da, Deutschland liegt auf Platz sieben.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.