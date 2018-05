Das Grundwasser in Deutschland ist vielerorts zu stark mit Nitrat belastet.

Das geht aus einem Bericht der EU-Kommission hervor, aus dem die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitieren. Demnach wurde zwischen 2012 und 2015 im Schnitt an 28 Prozent der Messstationen der Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter Wasser überschritten. Insgesamt gab es dem Bericht zufolge aber eine leichte Entspannung in der EU. Der Grünen-Politiker Ostendorff sagte, der Bericht bestätige die hohe Belastung von Grundwasser durch Nitrate aus der Intensiv-Tierhaltung. Ob die neue Düngeverordnung die notwendige Besserung bringe, sei fraglich. Man brauche eine regionale Produktion mit mehr Qualität und Wertschöpfung statt Dumping-Masse für den Export. - Nitrat ist eine chemische Verbindung aus Stickstoff und Sauerstoff und fördert das Algenwachstum in Gewässern.

