EU-Botschafter Politiker wollen Trump-Vertrauten verhindern

Parlamentarier wollen den US-Diplomaten Malloch als EU-Botschafter verhindern. (picture-alliance / dpa / Arno Burgi)

Führende Abgeordnete des Europäischen Parlaments wollen den früheren US-Diplomaten Malloch als möglichen US-Botschafter bei der EU verhindern.

Das meldet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf einen Brief an Kommissionspräsident Juncker. In dem Schreiben fordern EVP-Fraktionschef Weber und der Vorsitzende der Liberalen-Fraktion, Verhofstadt, dazu auf, dem Vertrauten von US-Präsident Trump die Akkreditierung zu verweigern. Ähnlich äußerte sich der Vizepräsident des Europa-Parlaments, Lambsdorff, in der "Bild-Zeitung". Malloch hatte erklärt, vielleicht gebe es künftig eine andere EU, die etwas Zähmung brauche. Zudem spekulierte er über einen Zusammenbruch der Währungsunion.



Bei der Akkreditierung eines Botschafters werden alle 28 EU-Länder beteiligt. Hat nur eines Vorbehalte, scheitert der Kandidat.