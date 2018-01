Die Europäische Union will Großbritannien in der 21-monatigen Übergangsphase nach dem Brexit keinerlei Stimmrechte mehr einräumen.

Auf ein entsprechendes Verhandlungsmandat verständigten sich heute in Brüssel die 27 zuständigen Minister. Wie weiter offiziell mitgeteilt wurde, soll die Übergangsphase bis zum 31. Dezember 2020 dauern. In dieser Zeit soll sich London weiterhin an alle EU-Regeln halten müssen. Dadurch soll es für die britische Wirtschaft leichter werden, den EU-Binnenmarkt zu verlassen.

