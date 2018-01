Die Europäische Union will Großbritannien in der 21-monatigen Übergangsphase nach dem Brexit im März 2019 keinerlei Stimmrechte mehr einräumen.

Auf ein entsprechendes Verhandlungsmandat verständigten sich heute in Brüssel die 27 zuständigen Minister. Wie weiter offiziell mitgeteilt wurde, soll die Übergangsphase bis zum 31. Dezember 2020 dauern und damit entgegen dem Wunsch von Premierministerin May weniger als zwei Jahre. In dieser Zeit soll sich London weiterhin an alle EU-Regeln halten müssen, einschließlich der neuen Gesetzgebung. - Die Übergangsphase soll verhindern, dass der umfangreiche Austausch von Waren und Dienstleistungen zwischen beiden Seiten mit dem offiziellen EU-Austritt schlagartig durch Zölle und Kontrollen behindert wird.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.