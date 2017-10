Der britische Außenminister Johnson hat mehr Optimismus beim EU-Ausstieg angemahnt.

Der Brexit sei eine demokratische Revolution, die man in kulturelle und technologische Erneuerungen verwandeln könne, sagte er beim Parteitag der Tories in Manchester. Mit Blick auf Oppositionschef Corbyn von der Labour-Partei führte Johnson aus, dieser blicke noch pessimistischer auf den Brexit als die EU-Vertreter am Verhandlungstisch.



In Straßburg plädierte das Europäische Parlament in einer Resolution für die Aufschiebung der zweiten Phase der Brexit-Gespräche. Sie sollte diesen Monat beginnen. Bei den Themen Bürgerrechte, Nordirland und finanzielle Verpflichtungen sei noch kein ausreichender Fortschritt erzielt worden, hieß es zur Begründung. Die britische Regierungschefin May nannte das Votum erwartbar.