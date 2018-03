Die Europawahl im kommenden Jahr soll vom 23. bis 26. Mai stattfinden.

Darauf verständigten sich die EU-Mitgliedsstaaten, wie in Brüssel bekanntgegeben wurde. Mit der Zeitspanne sollen die traditionellen Wahltage in den einzelnen Ländern berücksichtigt werden. In den meisten Staaten wird am Sonntag abgestimmt, daher ist der 26. Mai der Hauptwahltag.



Im neuen Europäischen Parlament wird Großbritannien keinen Platz mehr einnehmen. Das Land verlässt die EU nach jetzigem Stand der Dinge zwei Monate vor der Abstimmung.

