Eurogruppenchef Dijsselbloem hat auf die Empörung in südlichen EU-Staaten über eine von ihm gemachte Bemerkung reagiert.

Er habe allgemein über die Solidarität in der Eurozone gesprochen und keine Kritik an bestimmten Ländern geübt, sagte sein Sprecher in Den Haag. Dijsselbloem hatte in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erklärt, als Sozialdemokrat halte er Soldidarität für äußerst wichtig. Wer sie aber einfordere, habe auch Pflichten. Man könne nicht sein ganzes Geld für Schnaps und Frauen ausgeben und anschließend andere um Unterstützung bitten.