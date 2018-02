Die Staats- und Regierungschefs der EU haben auf einem Sondergipfel über ihre Finanzplanung ab 2021 beraten.

Entscheidungen wurden noch nicht getroffen. Es soll aber mehr Geld für den Kampf gegen illegale Migration sowie für Sicherheit und Verteidigung ausgeben werden, hieß es. Bundeskanzlerin Merkel nannte als Schwerpunkte auch Themen wie Forschung und Künstliche Intelligenz. Außerdem setzt sie sich dafür ein, die Agrarförderung zu entbürokratisieren.



Merkels Vorschlag, die Zahlung von EU-Hilfen mit der Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen zu verbinden, stieß auf Widerstand in osteuropäischen Ländern. Der französische Präsident Macron sprach sich mit Blick auf Polen für eine finanzielle Bestrafung von EU-Staaten aus, die sich nicht an rechtsstaatliche Grundprinzipien halten.



Wenn Großbritannien aus der EU ausgetreten ist, werden die Milliarden-Beiträge aus London fehlen. Darüber, wie damit umzugehen ist, wird ebenfalls gestritten. Deutschland und Frankreich sind bereit, mehr einzuzahlen. Unter anderem Österreich will dagegen den Haushalt verkleinern.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.