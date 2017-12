Im Grenzstreit zwischen Slowenien und Kroatien hat es in der Bucht von Piran an der nördlichen Adria eine erste Konfrontation gegeben.

Drei kroatische Fischerboote seien unter Polizeischutz in die von Slowenien beanspruchte Seezone gefahren, um ihre am Vortag ausgeworfenen Netze wieder einzuholen, teilten beiden EU-Staaten mit. Ein slowenisches Polizeiboot habe sich genähert, sei aber nicht eingeschritten. Slowenien hatte heute nach einem entsprechenden internationalen Schiedsurteil die Seegrenze in der Piran-Bucht auf der Halbinsel Istrien neu gezogen. Rund 80 Prozent der Bucht sowie ein 4,6 Kilometer breiter Korridor zur offenen See gehören jetzt zum slowenischen Hoheitsgebiet. Kroatien erkennt den Schiedsspruch nicht an und sieht die Grenze in der Mitte der Meeresbucht.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.