Staaten auf dem Westbalkan müssen nach Ansicht von EU-Kommissionspräsident Juncker vor einem EU-Beitritt erst ihre Grenzstreitigkeiten klären.

Juncker sagte vor dem Europäischen Parlament in Straßburg, es könne nicht sein, dass solche Streitigkeiten erst Jahre nach dem Beitritt ausgetragen würden - so wie im Falle Kroatiens und Sloweniens. Dort war zuletzt ein Streit über den Grenzverlauf in der Adria eskaliert. Slowenien ist seit 2004 EU-Mitglied, Kroatien seit 2013. Nach EU-Vorgaben ist eine Klärung von Grenzkonflikten nicht ausdrücklich Voraussetzung für den Beitritt. Es werden aber in der Regel gute nachbarschaftliche Beziehungen verlangt.



Offizielle Kandidaten vom Westbalkan sind Albanien, Mazedonien, Serbien und Montenegro. Bosnien-Herzegowina und das Kosovo gelten als "mögliche" Kandidaten.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.