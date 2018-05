Bundeskanzlerin Merkel lehnt es ab, sich auf das Jahr 2025 als Beitrittsdatum weiterer Balkanstaaten zur Europäischen Union festzulegen.

Sie halte nichts von diesem Zieldatum, sagte Merkel nach einem Treffen der EU-Staaten mit den sechs südöstlichen Nachbarn in Sofia. Entscheidend sei, dass es tatsächliche Fortschritte bei der Rechtsstaatlichkeit und anderen Rahmenbedingungen für eine Mitgliedschaft gebe.



Die EU-Kommission hatte den Beitritt einiger Staaten, zu denen unter anderem Serbien, Mazedonien und Albanien gehören, bis 2025 für möglich erklärt. Bei dem Treffen in Sofia ging es aber vor allem um praktische Maßnahmen. Die Balkanländer sollen enger an die EU gebunden werden, etwa durch den Ausbau der Verkehrs-, Energie- und Kommunikationsnetze.

