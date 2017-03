Für Österreich ist das von Deutschland und Frankreich befürwortete Modell einer Europäischen Union mit zwei Geschwindigkeiten nicht der beste Weg.

Dies sei keinesfalls ein Wunschszenario, sagte Außenminister Kurz am Abend im ORF-Fernsehen. Viel besser wäre eine EU, die sich in vielen kleinen Fragen zurücknehme, aber in Fragen der Außen-, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik gemeinsam Handlungsfähigkeit beweise, betonte der ÖVP-Politiker. Dazu gehöre vor allem der Schutz der Außengrenzen und das Reagieren auf die Terrorgefahr. Dafür gebe es viel Unterstützung der Mitgliedsstaaten, betonte Kurz. - Gestern hatten Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatschef Hollande erneut für ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten geworben. Man müsse auch den Mut haben, dass einige Länder vorangehen, wenn nicht alle mitmachen wollten, sagte Merkel bei einem Treffen mit Hollande sowie den Regierungschefs von Spanien und Italien, Rajoy und Gentiloni, im Schloss Versailles. Ansonsten werde man steckenbleiben. Hollande erklärte, Europa müsse zwar geschlossen auftreten, Einheit bedeute aber nicht Einheitlichkeit.