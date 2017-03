Aufrufe zu Einheit und Engagement haben in der italienischen Hauptstadt die Feiern zum Jubiläum der Römischen Verträge geprägt.

Mit der Unterzeichnung wurde vor 60 Jahren der Grundstein für die heutige Europäische Union gelegt. Kommissionschef Juncker appellierte an die versammelten Staats- und Regierungschefs, die EU mit weniger Pessimismus zu betrachten. Wörtlich sagte er: "Wir sind ungenügend stolz auf das Erreichte." Nach zwei Weltkriegen habe Europa die Kraft zum fast ewigen Frieden gefunden. Man müsse jetzt dafür sorgen, dass dies so bleibe.



Der italienische Ministerpräsident Gentiloni rief dazu auf, die - wie er sagte - "absurde Teilung" innerhalb der EU zu überwinden. Das Zerwürfnis zwischen Süden und Norden, zwischen großen und kleinen Staaten müsse überwunden werden. Ratspräsident Tusk erinnerte daran, dass sich alle an die gemeinsamen Werte und demokratischen Standards halten müssten.



Die 27 Staats- und Regierungschefs unterzeichnen eine Erklärung, die das Versprechen der EU auf Frieden, Freiheit und Wohlstand erneuern soll. Weil Großbritannien aus der EU austreten will, war Premierministerin May nicht dabei.