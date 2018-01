In der EU geraten Deutschland und andere Länder wegen ihrer hohen Leistungsbilanzüberschüsse zunehmend unter Druck.

Das geht aus einer Erklärung der EU-Finanzminister in Brüssel hervor. Darin heißt es, Länder, die deutlich mehr Waren und Dienstleistungen exportierten, als sie im Ausland einkauften, sollten Bedingungen für Lohnzuwächse schaffen. Außerdem müssten sie Investitionen und die Binnennachfrage anstoßen, um Ungleichgewichte in Europa abzubauen. Die Aufforderung richtet sich an insgesamt 12 EU-Staaten. Bis März will die EU-Kommission prüfen, was die betroffenen Staaten unternehmen, um gegen die bestehenden Ungleichgewichte vorzugehen.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.