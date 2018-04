Die EU-Finanzminister beraten in Sofia in Bulgarien über härtere Steuerregeln für Digitalkonzerne.

Im Fokus stehen dabei Unternehmen wie Facebook und Google. Die EU-Kommission bemängelt, dass sie in Europa große Gewinne erzielen, aber kaum Steuern zahlen. Die EU-Kommission schlägt eine Ertragssteuer in Höhe von drei Prozent vor. Vor allem Irland, wo Facebook einen Sitz hat, steht dem Vorhaben aber ablehnend gegenüber. Luxemburg warnte vor einer Verschärfung des Handelsstreits mit den USA. Finanzminister Gramegna forderte, schnell mit der Regierung in Washington über die Steuerfrage zu sprechen. Sonst könnten die Pläne der EU zu einer Eskalation führen.

