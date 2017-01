EU-Finanzminister Stabilitätskriterien müssen eingehalten werden

EU-Finanzminister: Einhaltung der Stabilitätskriterien wichtig für Währungsunion (dpa /picture alliance / Daniel Kalker)

Die EU-Finanzminister haben bei ihrem Treffen in Brüssel die Einhaltung der Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes angemahnt.

Dies sei angesichts der wirtschaftlichen Ungleichgewichte in Europa für die Zukunft der Währungunion von zentraler Bedeutung, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Damit wurde vorerst ein Schlussstrich unter einen Streit mit der EU-Kommission gezogen. Sie hatte Ende vergangenen Jahres angeregt, dass Staaten, die Spielraum in ihren Haushalten haben, bis zu 0,5 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für zusätzliche Investitionen nutzen sollen. Vor allem Bundesfinanzminister Schäuble hatte den Vorstoß kritisiert. Jetzt ist nur noch von einer ausgewogenen Mischung von Investions- und Sparmaßnahmen die Rede.