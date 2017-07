UNO-Flüchtlingskommissar Grandi hat mehr Unterstützung für Italien gefordert.

Allein vergangene Woche seien 12.000 Geflüchtete an den Küsten des Landes angekommen, teilte Grandi in Genf mit. Seit Jahresbeginn seien 2.300 Menschen bei der Flucht übers Mittelmeer gestorben. Das könne nicht nur ein Problem Italiens sein. Die übrigen EU-Länder müssten mehr tun, insbesondere mehr legale Fluchtwege schaffen und die Fluchtursachen bekämpfen. - In Italien wurden seit Januar fast 84.000 Flüchtlinge registriert. Das sind etwa 20 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Italien droht der EU, ausländische Schiffe mit geretteten Menschen künftig abzuweisen. Man sehe sich nicht mehr in der Lage, die Situation allein zu bewältigen, hieß es.