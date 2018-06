Im Streit um die europäische Flüchtlingspolitik ist keine baldige Lösung in Sicht.

Ein Entwurf der Abschlusserklärung für das bevorstehende Treffen mehrerer EU-Staaten mit Kommissionspräsident Juncker wurde nach italienischen Angaben zurückgezogen. Ministerpräsident Conte teilte mit, Bundeskanzlerin Merkel habe ihm in einem Telefonat gesagt, es handele sich um ein Missverständnis. In dem Entwurf hatte Juncker vor einseitigen und unkoordinierten Maßnahmen einzelner Staaten gewarnt. EU-Migrationskommissar Avramopoulos schlug in Brüssel vor, eine Einigung in der Flüchtlingspolitik bis Ende des Jahres anzupeilen. Eigentlich hatten sich die EU-Staats- und Regierungschefs eine Frist bis Ende dieses Monats gesetzt.



Über das Thema "Flüchtlinge" beriet in Budapest auch die sogenannte Visegrad-Gruppe. Ungarn,Tschechien, Polen und die Slowakei lehnen die Verteilung von Migranten nach einem Quotensystem ab. Österreichs Bundeskanzler Kurz, der an dem Treffen teilnahm, plädierte dafür, sich nicht auf die Frage der Verteilung von Flüchtlingen in der EU zu konzentrieren, sondern auf den Schutz der EU-Außengrenzen.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.