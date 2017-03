Bundeskanzlerin Merkel hat die Zusammenarbeit der EU mit Libyen in der Flüchtlingspolitik verteidigt.

Beim EU-Gipfel in Brüssel räumte sie ein, dass die Bedingungen in dem nordafrikanischen Land derzeit dramatisch seien. Aber man arbeite daran, Libyen politisch zu stabilisieren, damit internationale Organisationen dort wieder Hilfe leisten könnten.



Ziel der EU ist es, die Migration über das Mittelmeer zu verringern. Das steht auch in einer Erklärung des Ratspräsidenten zum Abschluss des EU-Gipfels. Menschenrechtler kritisieren die geplante Kooperation mit Libyen, weil dort seit Jahren politisches Chaos herrscht.



Der Gipfel in Brüssel endet heute mit informellen Erörterungen über die Zukunft der Europäischen Union nach dem Austritt Großbritanniens.