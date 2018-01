Die neue österreichische Außenministerin Kneissl hat in der Slowakei Verständnis für den Widerstand osteuropäischer Staaten gegen die Aufnahme von Flüchtlingen gezeigt.

Kneissl sagte bei einem Besuch in Bratislava, die Europäische Union brauche in dieser Frage gemeinsame Lösungen, die sich nicht auf Quoten reduzieren ließen. Der slowakische Außenamtsstaatssekretär Korcok betonte, Quoten hätten sich als unwirksam erwiesen, weil sie auch den Willen der Flüchtlinge selbst ignorierten, die gar nicht in die Slowakei wollten. Sein Land zeige aber guten Willen, indem es Grenzschutzmaßnahmen und Flüchtlingsprogramme in anderen Staaten finanziere.



Die slowakische Regierung lehnt die 2015 beschlossene Aufteilung von Flüchtlingen in der EU ab - ebenso wie Ungarn, Polen und Tschechien.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.