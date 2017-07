Die Slowakei und Ungarn haben unterschiedlich auf das Gutachten des Europäischen Gerichtshofs zur EU-Flüchtlingsquote reagiert.

Das Außenministerium in Bratislava teilte mit, man wolle auf das endgültige Urteil aus Luxemburg warten. Die Regierung in Budapest bezeichnete das Gutachten als "politische Erklärung" und "arm an juristischen Argumenten". Generalanwalt Bot hatte dem Europäischen Gerichtshof empfohlen, die Klagen der beiden Länder abzulehnen. Nach seiner Einschätzung müssen sich die Slowakei und Ungarn an der Umverteilungs von bis zu 120-tausend Flüchtlingen innerhalb der EU beteiligen. Mit einem Urteil wird im September gerechnet. Oft folgt der EuGH dem Gutachten des Generalanwalts.



Die Slowakei und Ungarn hatten gegen den EU-Beschluss geklagt. Brüssel will damit Italien und Griechenland bei der Bewältigung der Krise entlasten.