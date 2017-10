Frankreich will in den kommenden zwei Jahren 10.000 Migranten eine legale Einreise ermöglichen.

Das kündigte Präsident Macron nach einem Treffen mit dem UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge, Grandi, in Paris an. Das Angebot richte sich an Menschen, die sich in der Türkei, dem Libanon, Jordanien, Niger oder Tschad aufhielten, hieß es. Zur Eindämmung illegaler Migration hatte die Europäische Kommission Ende September vorgeschlagen, in den kommenden zwei Jahren mindestens 50.000 Flüchtlingen in die EU einreisen zu lassen.