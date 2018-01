Der britische Europaparlamentarier und frühere Chef der EU-feindlichen Ukip-Partei, Farage, muss offenbar einen Teil seiner Brüsseler Abgeordneten-Bezüge abtreten.

Nach einem Bericht der Zeitung "The Guardian" bezahlte er einen seiner Assistenten mit EU-Geldern, der jedoch nicht an Europathemen, sondern für die Ukip in Großbritannien gearbeitet habe. Da Farage sich geweigert habe, regelwidrig verwendete Gelder zurück zu überweisen, würden ihm nun etwa 40.000 Euro von seinen künftigen Gehaltszahlungen abgezogen. Farage war eine der treibenden Kräfte hinter dem Brexit-Referendum.



Der Bericht wurde aus Kreisen des Europaparlaments bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.