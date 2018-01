Der deutsche Filmtitel "Fack Ju Göhte" darf nach einem Urteil eines EU-Gerichts nicht als Marke geschützt werden.

Der Titel verstoße gegen die guten Sitten, begründeten die Luxemburger Richter ihre Entscheidung. Die englische Wendung "fuck you" sei zu vulgär und könnte Verbraucher schockieren. Dieser Filmtitel könne von daher nicht als Wortmarke geschützt werden. Das Unternehmen "Constantin Film Produktion" hatte versucht, die Schreibweise für Spiele, Schreibwaren und Getränke in Europa zu schützen. Das EU-Markenamt EUIPO im spanischen Alicante hatte das Ansinnen zurückgewiesen. Die Firma kann innerhalb von zwei Monaten vor den letztinstanzlichen Europäischen Gerichtshof ziehen. "Fack Ju Göhte 3" war im vergangenen Jahr mit fast sechs Millionen Besuchern einer der erfolgreichsten Kinofilme in Deutschland. Hauptdarsteller der Trilogie ist Elyas M'Barek.

