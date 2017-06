Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron haben beim EU-Gipfel in Brüssel ein Zeichen der politischen Geschlossenheit gesetzt.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz sagte Merkel, es gebe ein hohes Maß an Übereinstimmung zwischen beiden Ländern. Sie betonte, der Gipfel sei ein Treffen der Zuversicht und der Tatkraft gewesen. Macron sagte, die deutsch-französische Zusammenarbeit sei mehr als ein Symbol. Sie sei die Bedingung dafür, dass Europa vorankomme.



Reservierte Reaktionen gab es auf die Äußerung der britischen Premierministerin May zum Bleiberecht der EU-Bürger in Großbritannien nach dem Brexit, die als zu unkronkret eingstuft wurden. Ratspräsident Tusk sagte, es bestehe das Risiko, dass sich die Situation für die betroffenen Bürger verschlechtere. May hatte erklärt, dass EU-Bürger das Land nicht verlassen müssen.



Beim Thema Migration wurde vereinbart, die Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern zu verstärken. Zudem sei die Ausbildung und Ausstattung der libyschen Küstenwache ein wichtiges Element. Das wurde von Amnesty International kritisiert. Die libysche Küstenwache sei bekannt für schwere Menschenrechtsverletzungen, so Amnesty.