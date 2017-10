Die Europäische Union strebt einen Start der Gespräche mit Großbritannien über die künftigen Beziehungen im Dezember an.

Auf dem EU-Gipfel in Brüssel forderten die 27 verbleibenden Staaten aber zunächst weitere finanzielle Zusagen von London. Bundeskanzlerin Merkel sagte zum Abschluss des Treffens, das sei die Voraussetzung für den Beginn der zweiten Phase der Brexit-Verhandlungen. Der französische Präsident Macron betonte, man habe noch nicht einmal die Hälfte des Weges zurückgelegt. Der gute Wille der Briten sei aber spürbar. Nach Angaben von EU-Ratspräsident Tusk will die Gemeinschaft als Zeichen des Entgegenkommens bereits jetzt mit internen Vorbereitungen für die weiteren Gespräche beginnen. Die britische Premierministerin May betonte, ihr Land werde die Verpflichtungen gegenüber der EU einhalten.



Gestern hatten sich die Gipfelteilnehmer auf den Wunsch Deutschlands mit der Türkeipolitik befasst. Sie beschlossen, die Finanzhilfen für Ankara zur Vorbereitung eines Beitritts zu kürzen. Zudem einigten sich die EU-Länder darauf, in Zusammenarbeit mit Libyen die Fluchtroute über das Mittelmeer zu schließen.