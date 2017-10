Im Streit über den Ausstieg Großbritanniens aus der EU hofft die Europäische Union auf einen Durchbruch bis Dezember.

Dann könnten möglicherweise Verhandlungen über einen neuen Handels- und Zukunftspakt zwischen der EU und Großbritannien starten, sagte Bundeskanzlerin Merkel nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Allerdings hänge das von Fortschritten auf Seiten Großbritanniens ab. Besonders wichtig sei eine Einigung auf die Höhe der finanziellen Verbindlichkeiten des Landes beim Ausstieg aus der EU. Der französische Präsident Macron sagte, man habe noch nicht einmal die Hälfte des Weges zurückgelegt. Es liege jetzt viel in den Händen der britischen Premierministerin May. May wollte auf dem Treffen in Brüssel bereits in die nächste Phase der Verhandlungen einsteigen; dem verweigerten sich aber die restlichen EU-Staats- und Regierungschefs.