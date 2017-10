In Brüssel kommen am Nachmittag die EU-Staats- und Regierungschefs zusammen, um über die Flüchtlings- und Verteidigungspolitik zu beraten.

Auf Wunsch Deutschlands soll es bei dem zweitägigen Gipfeltreffen auch um die Zukunft der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei gehen. Weitere Themen sind die Digitalisierung Europas sowie die Nordkorea-Krise. Am Freitag soll dann über mögliche Reformen in der Europäischen Union gesprochen werden. Dies hatte zuletzt Frankreichs Präsident Macron gefordert. EU-Ratspräsident Tusk hat dazu einen Fahrplan vorgelegt. Auf der Tagesordnung steht auch der Stand der Brexit-Verhandlungen.



Der britische Botschafter in Berlin, Wood, sagte im Deutschlandfunk, es wäre für die Regierungschefs durchaus möglich, heute schon ausreichende Fortschritte festzustellen und die Verhandlungen auszuweiten. Dies sei eine politische Entscheidung. Er hoffe, dass es die 27 Staaten ihrem Unterhändler Barnier erlaubten, künftig etwas flexibler zu handeln.